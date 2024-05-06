Банк России озаботился комиссиями за снятие денег с кредиток

Российские банки начали "прятать" сверхдоходность по кредитным картам в экстра-высокие комиссии за снятие средств.

Центробанк РФ прорабатывает механизмы, которые будут должны ограничить подобные злоупотребления. В настоящее время такая комиссия в среднем составляет 4–6% и, как правило, предполагает еще и фиксированный платеж за операцию.

Как считает регулятор, если сбор слишком высокий, его следует включать в расчет полной стоимости кредита. Сейчас там учитываются все обязательные платежи, кроме снятия денег.

Банк России отмечает, что кредитные организации идут по пути усложнения финансовых продуктов, в том числе и по кредитным картам. В то же время их реклама, как правило, дает широкие обещания, создавая иллюзию простоты и бесплатности. В результате клиенты могут нести более высокие расходы, чем они ожидают, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что российские банки могут по итогам 2024 года установить новый рекорд по чистой прибыли, сравнимой с дефицитом бюджета РФ за три года – 2024-2026.