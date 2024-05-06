06 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

Россиянам могут предоставить право выбирать место уплаты НДФЛ

Граждане России могут получить право выбирать место уплаты НДФЛ — по адресу регистрации работодателя или по месту фактического проживания работника.

Соответствующий проект закона подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР. Из документа следует, что НДФЛ в бюджет за работника оплачивает работодатель, в бюджет региона и в тот муниципалитет, в котором зарегистрирован работодатель. Если россиянин живет в одном регионе, а работает в другом, то уплаченные в бюджет налоговые взносы уходят не по месту жительства, а по месту регистрации работодателя.

Из законопроекта следует, что с учетом того, что многие работают вахтовым методом, а также всё больше появляется возможность удаленной работы, когда нет никакой необходимости бывать по месту работодателя, целесообразно дать право гражданам самим определять, куда оплачивать НДФЛ: по месту работы или по месту своего фактического места жительства.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий указал, что справедливо дать возможность платить налоги в том регионе, где человек проживает, сообщают "Известия".

Ранее опрос показал, что две трети россиян (67%) считают несправедливым сбор подоходного налога по единой ставке в 13% со всех граждан.

Теги: НДФЛ, налоги, законопроекты


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Ранее 02.04.2024 11:31 Мск ВЦИОМ: 67% россиян считают единую ставку НДФЛ несправедливой

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