Россиянам могут предоставить право выбирать место уплаты НДФЛ

Граждане России могут получить право выбирать место уплаты НДФЛ — по адресу регистрации работодателя или по месту фактического проживания работника.

Соответствующий проект закона подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР. Из документа следует, что НДФЛ в бюджет за работника оплачивает работодатель, в бюджет региона и в тот муниципалитет, в котором зарегистрирован работодатель. Если россиянин живет в одном регионе, а работает в другом, то уплаченные в бюджет налоговые взносы уходят не по месту жительства, а по месту регистрации работодателя.

Из законопроекта следует, что с учетом того, что многие работают вахтовым методом, а также всё больше появляется возможность удаленной работы, когда нет никакой необходимости бывать по месту работодателя, целесообразно дать право гражданам самим определять, куда оплачивать НДФЛ: по месту работы или по месту своего фактического места жительства.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий указал, что справедливо дать возможность платить налоги в том регионе, где человек проживает, сообщают "Известия".

Ранее опрос показал, что две трети россиян (67%) считают несправедливым сбор подоходного налога по единой ставке в 13% со всех граждан.