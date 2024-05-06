Россия объявила в розыск экс-главу СНБО Украины Данилова

Экс-глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, бывший руководитель МИД Павел Климкин и экс-спикер Верховной рады Владимир Гройсман объявлены в розыск Министерством внутренних дел России.

Министерство заявило, что Данилов разыскивается по статье УК РФ, по какой именно - не уточняется.

Аналогичные заявления о розыске Гройсмана и Климкина опубликованы на сайте министерства. Статья УК также не указывается, сообщают "Известия".

Ранее были объявлены в розыск в России прошлый и действующий президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский.