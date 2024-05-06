Спрос на игровые гаджеты и электронику для развлечений вырос до 60%

Россияне запаслись игровыми гаджетами на майские праздники.

В апреле и начале мая продажи игровых ноутбуков увеличились в штуках на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил представитель "Яндекс маркета". В сети re:Store продажи компьютеров, ноутбуков и игровой периферии выросли на 12%. Рост спроса на такие устройства на 31% в годовом выражении подтвердил и представитель аналитического сервиса "Чек индекс" компании "Платформа ОФД".

Увеличились продажи и игровых консолей: спрос увеличился на 51%, а средний чек - на 12% до 25 тыс. 50 руб. Самыми популярными стали PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

По словам экспертов, рост спроса можно объяснить майскими праздниками и холодной весной, сообщают "Ведомости".