Семья с ребенком подорвалась на мине в ДНР

В ДНР, в районе села Николаевка Тельмановского муниципального округа, семья в автомобиле подорвалась на украинской мине.

Как сообщил в Telegram глава республики Денис Пушилин, двое пострадали. Мужчина 1978 года рождения и его супруга 1989 года рождения с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями доставлены в больницу Мариуполя. Ребенок не пострадал.

Пушилин отметил, что за сутки были зафиксированы девять обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, было выпущено 18 боеприпасов.

В результате повреждены два жилых дома, линии электропередач, трансформаторная подстанция и гостиница.