Лавров отреагировал на слова Кэмерона о "праве" Украины на удары по России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на заявление британского коллеги Дэвида Кэмерона о якобы "праве" Киева наносить удары по любым целям на территории России британским оружием.

По словам российского дипломата, глава МИД Великобритании не раскаялся, поскольку таким людям, как он, это чувство неизвестно. Как напомнил дипломат, были сообщения о том, что агентство "Рейтер", которое брало интервью у Кэмерона, "подвесило" версию, что Кэмерон якобы "раскаялся", и анонсировало, что скоро будет выставлен на сайт новый текст, но в итоге "выставило то же самое".

"Это англичане. Их репутация хорошо известна", - отметил Лавров.