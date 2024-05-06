Симоньян призвала включить в школьную программу фронтовую поэзию о спецоперации

В школьную программу важно включить современную фронтовую поэзию, посвященную событиям на Украине.

Как сообщила в эфире телеканала "Россия 1" главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, вышел сборник "ПоэZия русского лета" современных фронтовых поэтов. "Я буду биться за них, пока они не окажутся в обязательной школьной программе", - указала журналист.

"Они должны быть в обязательной школьной программе. Они по силе слова, по внутренней культуре, по культуре языка и по художественным достоинствам ничуть не хуже, чем великие фронтовые поэты Великой Отечественной — Симонов, Твардовский и прочие", — отметила она. Тем временем, готовится к выходу второй сборник современной фронтовой поэзии "ПоэZия русской зимы".

В сборник "ПоэZия русского лета" под редакцией RT вошли стихотворения 25 авторов. Произведения посвящены событиям, происходящим вокруг Украины с 2014 года.