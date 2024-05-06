Си Цзиньпин: Пекин и Париж будут искать пути решения конфликта на Украине

Пекин и Париж вместе с другими партнерами намерены искать пути решения конфликта вокруг Украины.

Как заявил изданию Le Figaro председатель КНР Си Цзиньпин, есть надежда, "что мир и стабильность вскоре вернутся в Европу". Глава государства сообщил, что "понимает потрясения, которые украинский кризис означает для европейцев". Кроме того, Пекин всегда играл конструктивную роль в плане мирного урегулирования.

Си Цзиньпин напомнил, что "неоднократно призывал соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, учитывать законные интересы безопасности сторон, а также указывал на недопустимость применения ядерного оружия".

Си Цзиньпин 5 мая прибыл во Францию. Он проведет беседу с президентом Эммануэлем Макроном. 5-10 мая китайский лидер побывает во Франции, Сербии и Венгрии.