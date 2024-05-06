06 Мая 2024
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Центр социальных медиа Югры

Югра по поручению президента открыла на ВДНХ выставку "Трудовые династии"

В Москве в павильоне "Рабочий и колхозница" Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) исполнено поручение президента России Владимира Путина – открыта постоянно действующая выставка "Трудовые династии". Это первая подобная инициатива трудовой тематики со времен СССР, которая заработала на всероссийском уровне. Организаторами первой экспозиции стал Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Идея появления такой выставки озвучена во время визита сопредседателя штаба Владимира Путина Артем Жоги в Ханты-Мансийск в начале 2024 г. Тогда Артем Жога встретился с представителями трудовых династий округа. Участниками мероприятия стали жители всех 22 муниципалитетов Югры. В режиме видеоконференцсвязи они рассказали свои истории, задали вопросы и озвучили предложения.

Семья геофизиков из Ханты-Мансийска – мать и сын Наталья Петровна и Денис Георгиевич Рещиковы попросили Жогу передать Владимиру Путину письмо. В нем югорчане просили главу государства поддержать их идею создания в одном из павильонов на ВДНХ в Москве постоянно действующей мультимедийной выставки посвященной трудовым династиям страны. Вскоре Жога передал просьбу о создании выставки Путину. Президент отметил, что "предложение создать на ВДНХ отдельную экспозицию, посвященную трудовым династиям, безусловно, будет поддержано".

Открытие на ВДНХ выставки "Трудовые династии"(2024)|Фото: Центр социальных медиа Югры

От выдвижения идеи до появления на ВДНХ выставки прошло несколько месяцев. Открытие состоялось 30 апреля. На торжественной церемонии губернатор Югры Наталья Комарова напомнила, что инициатором создания выставки стала семья Рещиковых, которые представляют одну из многих трудовых династий геофизиков, совокупный стаж которых в профессии составляет более 150 лет.

"Процитирую основателя династии Георгия Рещикова, который стоял у истоков создания ханты-мансийской школы обработчиков и интерпретаторов геофизических данных. Он в 1972 г., увидев Ханты-Мансийск, сказал следующее: "Большая тихая патриархальная деревня с деревянными тротуарами, с отсутствующим уличным освещением, с одним домом в кирпичном исполнении — Домом Советов"", - сказала Комарова.

Наталья Комарова на открытии на ВДНХ выставки "Трудовые династии"(2024)|Фото: Центр социальных медиа Югры

Герой России, референт управления президента России по общественным проектам Алексей Романов обратил внимание на то, что в Югре много неравнодушных и думающих людей.

"Югра стала первым в череде субъектов Российской Федерации, кто может рассказать о своих людях, о трудовых династиях. У нас было время пообщаться, послушать семейные воспоминания в объявленный президентом России Год семьи. И неслучайно мы находимся в павильоне "Рабочий и колхозница", что говорит о главном достижении нашей страны – о людях. Спасибо за внимание к людям", - сказал Романов.

Открытие на ВДНХ выставки "Трудовые династии"(2024)|Фото: Центр социальных медиа Югры

По словам Натальи Рещиковой, 2024 г. был объявлен Годом семьи, поэтому в семье было принято решение всем вместе выйти с таким предложением, чтобы на ВДНХ был организована выставка трудовых династий.

"Чтобы все те, кто приходит в музей, брали пример и вносили свой вклад в развитие нашей России", - сказала Рещикова.

Открытие на ВДНХ выставки "Трудовые династии"(2024)|Фото: Центр социальных медиа Югры

Мультимедийная экспозиция призвана продемонстрировать преемственность поколений, служение профессии, делу и государству. Первыми героями выставки стали трудовые династии Югры. На ней представлены уникальные семейные архивы и реликвии, куда вошли семьи коренных народов Севера, газовики, геологи, учителя и другие династии, оказавшие значительное влияние на развитие нашего региона. Например, династия Фисун-Тимофеевых насчитывает в своем роду 18 педагогов в четырех поколениях. Их семейный стаж 472 учебных года и более 125 тыс. интересных уроков.

В течение трех месяцев работы выставки материалы о трудовых династиях будут пополняться. Выставка дополнена визуальными, звуковыми, тактильными технологиями, а также предусмотрены игровые механики для юных посетителей. Например, частью выставки стала реальная перчатка, часть костюма космонавта, Героя Советского Союза (1989) и Российской Федерации (1992) Сергея Крикалева, которая четыре часа находилась в открытом космосе. Трудовые династии Югры передали на выставку свои семейные реликвии.

Открытие на ВДНХ выставки "Трудовые династии"(2024)|Фото: Центр социальных медиа Югры

Контент разработан сотрудниками АНО "Центр патриотических проектов "Моя история" по уникальным материалам, собранным со всей Югры: от готовых статей до семейных архивов. В рамках выставки "Трудовые династии" представлены некоторые материалы из многотомного проекта "Академическая история Югры". Выставку трудовых династий Югры можно будет посетить на протяжении трех месяцев, затем на экспозиции предоставят возможность каждому из регионов России продемонстрировать свою историю трудовых династий.

Выставка достижений народного хозяйства – крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире. Открыт 1 августа 1939 г. Сегодня ВДНХ – уникальное пространство музейно-выставочных проектов, международных деловых выставок и конгрессов, фестивалей и праздников. Именно на его территории можно увидеть выдающиеся архитектурные шедевры, которые вместе представляют собой памятник советской эпохе и образец господствующих в разное время стилей. С 4 ноября 2023 по 8 июля 2024 г. на полях ВДНХ проходит выставка-форум "Россия" – важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Там представлены все регионы страны.

Открытие на ВДНХ выставки "Трудовые династии"(2024)|Фото: Центр социальных медиа Югры

Теги: ВДНХ, выставка, Трудовые династии


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