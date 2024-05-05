Освобождение села Очеретино в ДНР стратегически важно

Освобождение села Очеретино в ДНР стратегически важно, оно разрезает оборону ВСУ и дает возможность наступать дальше на два направления, сообщают РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения российской группировки войск "Центр" освободили село Очеретино в ДНР и уничтожили очередной танк США Abrams.

"Если взглянуть на карту, стратегическое значение села Очеретино, несмотря на то, что жителей там и до спецоперации было не больше трех с половиной тысяч человек, очевидно. Направление удара, как нож, вошедший в масло, разрезает оборону ВСУ, и от Очеретино теперь можно наступать дальше как на Славянск, где находятся крупные силы противника, так и на Изюм Харьковской области", - сказал Журавлев.

Депутат отметил, что в Очеретино сходились два фланга укреплений украинской армии, а само село было важным логистическим центром для обоих группировок, через который шло их снабжение.

"Кроме того, населенный пункт находится на возвышении, с которого легко можно контролировать все находящиеся вокруг районы. ВСУ почти наверняка попытается контратаковать, поэтому сейчас главная задача – закрепиться в Очеретино, и не дать врагу перехватить эту инициативу", - подчеркнул он.