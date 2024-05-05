В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту травмирования детей на аттракционе в Ейске

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту травмирования детей на аттракционе в Ейске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Травмы получили трое детей 2011 и 2012 года рождения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).



В настоящее время на месте продолжает работать следователь территориального следственного отдела. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за надлежащее техническое состояние аттракционов. Уголовное дело поставлено на контроль в краевом следственном управлении.