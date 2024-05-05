Врачи Краснокамска прооперировали пассажира поезда Москва - Владивосток

Врачи Краснокамска прооперировали пассажира поезда Москва - Владивосток, на которого напал сосед по вагону с ножом, сообщает Properm.ru.

25-летний военнослужащий из Красноярского края получил более 10 ножевых ранений. Он был доставлен в Краснокамскую ЦРБ.

С большой кровопотерей его сняли с поезда на станции Чайковская медики скорой помощи.

Мужчине было сделано несколько операций, поскольку ему были нанесены ножевые ранения, задевшие жизненно важные органы. После чего молодого военного перевели в отделение реанимации. Сейчас его жизни ничего не угрожает, утверждают в следственных органах.

Поножовщина произошла 3 мая на перегоне между Верещагино и Чайковской. Конфликт между соседями по купе произошел из-за того, что нападавший грубо вел себя по отношению к проводнице. Военный осадил грубияна, после чего тот достал нож. В тот же день гражданин был снят с поезда, задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, допрошен в качестве подозреваемого и ему предъявлено обвинение. По официальному сообщению Пермской транспортной прокуратуры, уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ было возбуждено уже сегодня.

Дзержинским райсудом сегодня обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.