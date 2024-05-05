В Ейске трое детей упали с аттракциона и получили травмы

В Ейске трое детей вылетели с мест на аттракционе "Лавица" в парке развлечений из-за сломанных удерживающих ремней безопасности.

По данным Mash, у мальчика сломаны ребра. Девочки с ушибами и ссадинами. Местные жители говорят, что аппарат ломается не первый раз.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили Накануне.RU о проведении проверки.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности действий со стороны владельца аттракциона, а также должностных лиц органов власти, уполномоченных на осуществление контроля за эксплуатацией аттракционной техники.

О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

