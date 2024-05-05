05 Мая 2024
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Общество В России Костромская область
Фото: РИА Новости / Алексей Куденко

Эксперты назвали Кострому среди лучших городов по качеству жизни

Столица Костромской области отмечена в ТОП-15 по итогам исследования, составленного Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации.

Кострома с индексом 63,2 оказалась на 15 месте городов России по качеству жизни на I квартал 2024 года. Отмечается, что эксперты оценивали уровень материального благополучия, эффективность медицины, доступность образования.

Согласно рейтингу первое место занял Грозный с рейтингом 75,6, второе — Москва с рейтингом 75,2, а третье — Сочи с рейтингом 70,7. Кострома по оценкам экспертов опередила Липецк, Брянск, Симферополь, Казань, Нижний Новгород и другие города.

В Костроме в рамках реализации президентских нацпроектов и задач, поставленных губернатором Сергеем Ситниковым, за последние годы проделана большая работа по обновлению инфраструктуры, строительству новых учреждений соцсферы, формированию городской среды.

За последние годы в Костроме построены новые современные школы в Заволжье, на ул. Профсоюзной, поселке Волжский. Уже в 2024 году фактически завершены работы в школе в микрорайоне Новый город. Строится школа в микрорайоне Венеция.

(2024)|Фото: РИА Новости / Алексей Куденко

В Костромской области с 2012 года дополнительно создано более 7 тысяч мест для детей дошкольного возраста. Только в Костроме построено и реконструировано 15 детских садов.

Гинекологическое отделение первой окружной больницы Костромы, открытое после масштабного обновления, расширяет возможности высокотехнологичной медпомощи. Делать более сложные операции позволяет современное оборудование, установленное в новом корпусе отделения.

До конца 2024 года в Костроме завершат строительство новой поликлиники на проспекте Текстильщиков. Новое здание позволит улучшить оказание медицинской помощи для 55 тысяч человек.

(2024)|Фото: РИА Новости / Алексей Куденко

В целом за последние годы в Костроме проведены масштабные работы по ремонту и строительству поликлиник, открытию новых современных отделений, передового онкологического диспансера и др.

Теги: кострома, лучшие города для жизни, рутинги


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