05 Мая 2024
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Фото: Россети Урал

Свет вернулся в дома еще нескольких населенных пунктов Свердловской области 

Энергетики "Россети Урал" возобновили электроснабжение части Ревды, полностью - в поселках Щелкун, Аверино, Космакова, частично - в поселках Верхняя Сысерть, Рудник Асбест Сысертского городского округа, а также в поселках Горный Щит и Екатеринбурга.

Гендиректор компании Александр Пятигор регулярно информирует губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о ходе ликвидации последствий аномальных погодных условий на Свердловской области в электросетевом комплексе.

При содействии Министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова достигнуты договоренности с Главой регионального МЧС РФ Виктором Теряевым о помощи энергетикам "Россети Урал" в расчистке проездных путей к энергообъектам.

Напомним, в регионе зафиксированы падения тысяч деревьев из-за прошедшего снегопада и ледяного дождя. В ближайшее время специалисты энергокомпании, группировка которых включает в себя пермских, челябинских и башкирских коллег численностью 500 человек, будут усилены дополнительно спасателями. Помощь оказывают и добровольцы, которые ранее принимали участие в тушении пожаров в регионе. Волонтеры сами вышли на представителей "Россети Урал" с предложением помощи.

Энергетики продолжают восстановительные работы в регионе в круглосуточном режиме. Свет вернется в оставшиеся населенные пункты до конца сегодняшнего дня.

За время непогоды специалистам контакт-центра "Россети Урал" (единый телефон 8-800-220-0-220) поступило свыше 20 тыс. обращений жителей Свердловской области. В компанию поступило более 1,1 тыс. заявок и по сети 0,4 кВ, которые также будут поэтапно отработаны.

"Я выражаю искренние слова благодарности всем нашим коллегам - сотрудникам всех подразделений, коллегам из смежных организаций, муниципалитетов и ведомств, которые трудятся уже вторые сутки, практически без сна и отдыха, ликвидируют последствия аномального циклона на Среднем Урале", - подчеркнул гендиректор "Россети Урал" Александр Пятигор.

Напомним, накануне непогода оставила без электричества порядка 74 тыс. человек. В компании заблаговременно перешли на режим повышенной готовности. В пик разгула стихии в час энергетики фиксировали до 10 отключений оборудования. Для восстановления подачи электричества приходится расчищать проездные пути, убирать упавшие на объекты деревья, высота которых может составлять 20-30 метров.

Теги: Россети Урал, восстановительные работы, электроэнергия


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