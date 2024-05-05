Премьер Израиля заявил, что его страна не приемлет контроль ХАМАС над сектором Газа

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о неприемлемости ситуации, при которой боевики радикального палестинского движения ХАМАС вновь возьмут контроль над сектором Газа.

"Мы не готовы смириться с положением дел, при котором батальоны ХАМАС выйдут из своих бункеров, снова возьмут под свой контроль Газу, восстановят свою военную инфраструктуру и снова будут угрожать гражданам Израиля в окружающих [анклав] поселениях, в городах на юге страны, во всех частях государства", - приводит его слова ТАСС.