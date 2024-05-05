В России появится новый профессиональный праздник - День математика

Премьер министр России Михаил Мишустин распорядился объявить 1 декабря - Днем математика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства РФ

Дата нового профессионального праздника выбрана не случайно - это день рождения выдающегося русского математика Николая Лобачевского.

Министерству просвещения поручено в двухмесячный срок закрепить принятое решение необходимым нормативным правовым актом.

С инициативой об установлении такого праздника в правительство обратился ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Это предложение впервые прозвучало в ходе Всероссийского съезда учителей и преподавателей математики, который прошел в МГУ в ноябре 2023 года, и было поддержано его участниками.