Минобороны сообщило об освобождении Очеретино

Российские войска группировки "Центр" полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ..

Было улучшено тактическое положение. Также войска нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское ДНР.

За сутки в ДНР военные отразили восемь контратак украинских штурмовиков в районах Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Бердычей, Семеновки и Нетайлово. В результате боев с группировкой войск "Центр" ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, американский танк Abrams, две боевые машины пехоты, в том числе Bradley, боевую бронированную машину, три пикапа.

При контрбатарейной борьбе российские военные поразили 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 105-миллиметровую легкую гаубицу М102 производства США, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.