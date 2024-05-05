05 Мая 2024
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Фото: пресс-служба МИД РФ

Захарова: Россия не выступает инициатором разрыва отношений с Прибалтикой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вероятность полного разрыва отношений между Россией и странами Прибалтики, передает корреспондент Накануне.RU.

Захарова отметила, что Россия никогда не выступает инициатором разрыва дипломатических отношений с другими странами, стремясь сохранить возможность для диалога, несмотря на то, что недружественные страны делают все возможное для осложнения нормального взаимодействия. Прибалты особенно в этом преуспели. Из-за открыто враждебной линии Вильнюса, Риги и Таллина разорваны все межгосударственные, межведомственные, региональные и отраслевые связи с Россией.

При этом в этих странах проживает большое количество русскоязычных людей, в том числе граждане РФ. В Латвии, Литве и Эстонии ведется преследование соотечественников за "инакомыслие", ведутся гонения на русскоязычные партии, политические аресты, задержания, сфабрикованные уголовные дела. Граждан России депортируют под надуманным предлогом "угрозы национальной безопасности". Растет русофобия и бытовая дискриминация, включая травлю детей в школах и даже детских садах. Русский язык практически полностью вытеснен из всех сфер общественной жизни, в том числе системы образования, ликвидировано российское информационное присутствие.

Захарова подчеркнула, что Россия не может бросить в беде своих соотечественников и активно борется с неофашистскими проявлениями не только в профильных международных структурах, но и в самих странах Прибалтики - усилиями посольств.

"Прекращение деятельности дипломатических представительств в этой ситуации означало бы, что проживающие в Прибалтике граждане нашей страны и сотни тысяч соотечественников остались бы один на один с полицейским произволом. Дойти до этого – крайне нежелательно", - отметила представитель МИД РФ.

Тем не менее дипломатические меры воздействия будут продолжены. Недавно в качестве ответных шагов были высланы два латышских и один эстонский дипломат. В прошлом году после сокращения Таллином численности российского посольства был понижен уровень дипотношений с Эстонией до временного поверенного в делах, эстонскому послу было предписано покинуть Российскую Федерацию.

"На враждебные действия прибалтов будем реагировать так же асимметричными мерами, прежде всего, в экономической и транзитной сферах. Принятые нами ответные шаги, в том числе по переориентации грузопотоков на северо-западные порты России, крайне негативно отразились на бюджетных поступлениях прибалтийских стран", - отметила Мария Захарова.

Теги: Мария Захарова, Прибалтика, русофобия, дипломатические отношения


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