В Минобороны Польши заявили, что отказали в отправке войск на Украину

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил на польском телевидении, что Варшава не будет отправлять свои войска на Украину.

По его словам, он обсуждал вопрос с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, поскольку на днях президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Париж готов отправить свои войска на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от киевского режима поступит просьба о помощи войсками. Как уточнил Залевский, имеется в виду не отправка солдат стран НАТО на фронт, а то, чтобы они поддерживали тыл украинских боевиков. Но Варшава отказывается и от этого варианта, лучше будут военные поставки.

"Нет даже речи об отправке польских солдат, и это очевидно", – сказал Залевский.

При этом глава МИД Польши Радослав Сикорский накануне уклонился от ответа на вопрос об отправке войск. Польша не будет раскрывать карты, чтобы не облегчать России задачу.

А вот в Италии высказались более определенно и - отрицательно. Так, министр обороны страны Гвидо Крозетто в интервью Corriere della Sera сказал, что против даже самих заявлений Макрона о возможности отправки войск. Он не осуждает его, но "не понимает цели и полезности заявлений, которые объективно нагнетают напряженность". Такие слова могут спровоцировать еще больший конфликт, что будет еще хуже для Украины. Необходимо сделать упор на дипломатии. Даже один день перемирия будет большим результатом, поскольку его можно превратить в два, три и так далее. А нагнетать обстановку - это не выход.

Еще в конце марта премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассказала, что лично заявила Макрону о несогласии с его предложением, когда он сказал об этом впервые.

Президент США Джо Байден тоже говорил, что речь об отправке американских войск не идет. Германия тоже не планирует этого. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон также не видит в этом необходимости ввиду опасности резкой эскалации. Но он призвал наращивать помощь Киеву, чтобы Россия не победила.

Однако Киев может-таки обратиться к странам Запада с просьбой вести войска, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.

"Если ситуация на фронте покажет нам, что Украина не может остановить Путина сама, без европейской военной поддержки и войск, да, я считаю, что это абсолютно возможно, что мы можем попросить", – сказал он.