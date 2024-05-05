Правительство РФ профинансирует расчистку рек в Волгоградской и Иркутской областях

Правительство РФ направит финансирование на расчистку рек и проведение берегоукрепительных работ в Волгоградской и Иркутской областях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе камина.

В Волгоградской области в текущем году в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" завершат мероприятия по расчистке водных объектов Нижней Волги. Главная цель проекта – улучшить экологическое состояние реки за счет сокращения объема загрязненных сточных вод и восстановления водных объектов Нижней Волги.

В Иркутской области за счет федеральной поддержки будут приняты оперативные меры по укреплению берега в районе села Казачье Боханского района. Это поможет предотвратить разрушение берега, связанное с негативным воздействием вод реки Ангары, защитить от подтопления жилые дома, предприятия, дороги и объекты инфраструктуры.

Работа ведется в рамках федпроекта "Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений".