Вода из реки Тобол неожиданно пошла по старому руслу и подтопила дороги

Вода из реки Тобол подтопила дороги в Заводоуковском городском округе, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Видеообращение главы региона опубликовали в Информационном центре Правительства Тюменской области.

"Река Тобол сегодня неожиданно напомнила о себе. Вода пошла по старому руслу, по пойме, и подтопила дороги в Заводоуковском городском округе. Наиболее сложная ситуация в деревне Пономарева и селе Новолыбаево. Дорожные службы и сотрудники МЧС оперативно укрепляют защитные сооружения, подтопленных домов нет. При этом в Упорово и Ялуторовске река Тобол продолжает прибывать. Ждем пик паводка здесь с 6 по 10 мая", - сообщил губернатор Александр Моор.

В Викуловском районе также наблюдается повышение уровня в реке Ишим. Связь с отрезанными паводком населенными пунктами идет через лодочные переправы. В прошедшие сутки был дождь, сильный ветер. Поднялась большая волна, которая мешала работе лодок.

Выше по течению Ишима уровень воды в реке стабильно снижается. В городе Ишим вчера было зафиксировано снижение уровня воды на 19 сантиметров.

Небольшое снижение уровня воды в селе Абатское – всего на один сантиметр. Здесь в полном объеме продолжаются работы по защите федеральной трассы Тюмень-Омск.