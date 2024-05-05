Специалисты "Россети Урал" круглосуточно устраняют последствия непогоды на Среднем Урале

В Свердловской области специалисты "Россети Урал" продолжают восстановительные работы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Восстановительные работы длились всю ночь. Сотрудники компании устраняют сложные технологические нарушения после снегопада. На помощь приехали энергетики из "Башкирэнерго".

Напомним, накануне непогода оставила без электричества порядка 74 тыс. человек. В компании заблаговременно перешли на режим повышенной готовности. В пик разгула стихии в час энергетики фиксировали до 10 отключений оборудования. Для восстановления подачи электричества приходится расчищать проездные пути, убирать упавшие на объекты деревья, высота которых может составлять 20-30 метров.