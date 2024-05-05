В Ростовской области из-за схода электровоза задерживаются восемь пассажирских поездов. Среди них и уральские

В Ростовской области из-за схода электровоза грузового поезда задерживаются восемь пассажирских поездов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Сход электровоза произошел на станции Куберле. Движение восстановлено но только по одному пути. Оно организовано в реверсивном режиме в обоих направлениях.

Задерживаются поезда сообщением №114 Адлер – Санкт-Петербург, №13 Саратов – Имеретинский Курорт, №59 Новокузнецк – Кисловодск, №346 Адлер – Нижневартовск, №345 Нижневартовск – Адлер, №455 Челябинск – Новороссийск, №368 Кисловодск – Киров, №358 Имеретинский Курорт – Уфа.

Максимальное время задержки составляет до девяти часов. В вагонах на протяжении всего времени поддерживался комфортный температурный режим. Пассажиры поездов дальнего следования, задержка которых составила свыше четырех часов будут обеспечены питанием.

Восстановительные работы в настоящий момент продолжаются. В ликвидации последствий схода задействованы восстановительные поезда со станций Сальск и Морозовская.

