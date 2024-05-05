05 Мая 2024
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Политика В России За рубежом
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Рогов о розыске Зеленского: ему послан сигнал, что с ним никто вести переговоры не намерен

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что объявлением российским МВД в розыск Владимиру Зеленскому послан четкий сигнал, что с ним никто вести переговоры не намерен, так как он для России "чистой воды преступник", сообщают РИА "Новости".

Это свидетельствует о том, что Зеленскому и Порошенко больше ничего с рук спускать не будут.

"Время увещеваний, договоренностей, попыток найти какие-то компромиссы пройдено окончательно. Для них, особенно для Зеленского, запахло жаренным по-настоящему. Пусть они сегодня шутят, что им ничего не страшно, но это всего лишь бравады. Обратный отсчет для них ускорился", - говорится в сообщении.

Он заявил также, что именно Порошенко и Зеленский являются виновниками разжигания войны на постукраинском пространстве с 2014 года. Рогов отметил, что Зеленский не сможет "свободно шариться и пиариться в оккупированных городах, близких к линии фронта, полагаясь на великодушие России". Никаких гарантий безопасности для него нет.

Напомним, ранее прошлый и действующий президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский были объявлены в розыск в России.

Информация об этом появилась в базе данных МВД России. По какой именно статье разыскиваются политики, не говорится.

Теги: Рогов, Зеленский, Порошенко, розыск, МВД, преступник, переговоры


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Ранее 04.05.2024 19:00 Мск В России объявлены в розыск Зеленский и Порошенко

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