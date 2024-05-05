05 Мая 2024
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Фото: Павел Бедняков, РИА &quot;Новости&quot;

Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным принял участие ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава государства поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение.

Путин на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. С мэром Москвы Сергеем Собяниным(2024)|Фото: Павел Бедняков, РИА "Новости"

"Пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления. Важно отметить созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сохранение нашего богатейшего исторического, культурного, духовного наследия, укрепление института семьи, воспитание молодежи, утверждение в обществе таких непреходящих ценностей и нравственных ориентиров, как забота о ближнем, милосердие и сострадание. Духовные пастыри всегда были вместе с народом. И сегодня, в условиях серьезных вызовов, христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании", - говорится в сообщении.

Также глава государства поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи и выразил признательность за "большой личный вклад в сбережение непреходящих ценностей православия, богатейших исторических, культурных, духовных традиций нашего народа, воспитание подрастающего поколения".

Теги: Путин, Собянин, Пасха, поздравление


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