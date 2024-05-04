Курская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что регион подвергся сильной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Состоялись обстрелы и попытки прорыва дронов.

Обстреляны пункт пропуска "Теткино" и поселок Новый Путь, села Локоть и Козино, пункт пропуска "Суджа", села Плехово, Гуево, Горналь и хутор Олешня. Никто из жителей не пострадал. В Гуево одно домовладение пострадало от осколков. Прилеты фиксировали недалеко от поселка Коренево, сел Гордеевка и Троицкое.

Недалеко от села Гордеевка Кореневского района и поселка Коренево, Суджи, сел Гоголевка и Горналь Суджанского района, деревни Городище Рыльского района, пункта пропуска "Теткино", села Сергеевка Глушковского района уничтожены украинские БПЛА. Девять дронов сбиты из стрелкового оружия вблизи хутора Олешня. Еще несколько беспилотников здесь были подавлены средствами РЭБ.