Армия России взяла под контроль крупнейший укрепрайон ВСУ в Красногоровке

Бойцы армии России взяли под контроль крупнейший укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красногоровке (ДНР).

Идет зачистка очагов сопротивления, сообщили ТАСС в силовых структурах республики.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу привел данные о потерях ВСУ в зоне специальной военной операции в 2024 г.

"Ежесуточные потери противника в апреле возросли до 1 тыс. военнослужащих. Всего за этот год они превысили 111 тыс. человек, 21 тыс. единиц вооружения и военной техники", - приводит Минобороны слова Шойгу, сказанные на тематическом селекторном совещании с руководящим составом армии России.