На Среднем Урале из-за непогоды задержаны более 30 поездов

В Свердловской области сегодня из-за непогоды задержаны более 30 пассажирских поездов дальнего следования и пригородного сообщения. Время задержки составило от 15 минут до шести с половиной часов. Сейчас поезда следуют по маршрутам. В вагонах на протяжении всего времени поддерживали комфортную температуру.

Для очистки путей от снега задействовано более 100 человек и 11 единиц техники, используются технические средства для восстановления работы устройств управления движением, организованы круглосуточные дежурства руководителей. Пропуск пассажирских поездов идет в первоочередном порядке, сообщает Свердловская железная дорога. По данным областного управления ГИБДД, за день произошли 40 ДТП с тремя пострадавшими. Огнеборцы завершили работы по оказанию помощи населению на автодороге Екатеринбург - Пермь.

"В связи со стабилизацией обстановки на федеральной трассе развёрнутые ранее пункты обогрева возвращаются в пункты постоянной дислокации", - сообщает управление МЧС по Свердловской области.

В Свердловской области введены ограничения дорожного движения на междугородних трассах из-за аномальной погоды - в регионе всю ночь шли снег и ледяной дождь. На Пермском тракте всю ночь стояла пробка из автомобилей, и только к утру машины начали раздвигать для прохождения техники. Из-за обледенения проводов на перегонах Ильмовка – Ревда, Ревда – Решеты, Решеты – Седельниково Свердловской железной дороги задержаны поезда. Из-за непогоды без электричества остались 74 тыс. жителей 24-х населенных пунктов, в том числе в Дегтярске, Ревде, Полевском, Первоуральске, Новоуральске, Сысерти, Горном Щите. Пришлось отменить различные междугородние автобусы.