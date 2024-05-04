В России объявлены в розыск Зеленский и Порошенко

Прошлый и действующий президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский объявлены в розыск в России.

Информация об этом появилась в базе данных МВД России. По какой именно статье разыскиваются политики, не говорится.

Россия в случае новых переговоров не будет делать никаких пауз в боевых действиях с Украиной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В отличие от стамбульской истории, мы не будем на период переговоров делать каких-либо пауз в боевых действиях. Процесс должен идти", - сказал он.

По словам главы российского МИД, никакой веры Киеву нет. Лавров при этом напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский "сам себе запретил переговоры".