На Среднем Урале специалисты "Россети Урал" 18 часов подряд устраняют последствия непогоды

В Свердловской области специалисты "Россети Урал" устраняют последствия непогоды непрерывно более 18 часов. 113 бригад, 371 человек и 118 единиц спецтехники трудятся там, где из-за непогоды есть технологические нарушения в наших сетях.

20-30 м достигает высота отдельных обледеневших деревьев, упавших на энергообьекты. До 10-15 деревьев в пролете одной линии обнаруживаем находят в зоне стихии. До пяти часов составляет максимальное время прибытия бригады для проведения аварийных работ с учетом времени на расчистку подъездных путей.

30-37 км составляет среднее плечо обхода одной линии электропередачи по пересеченной залесенной местности. В пик разгула стихии в час энергетики фиксировали до 10 отключений оборудования. На 18.00 без электроснабжения остается чуть более 40 тыс. человек, находящихся в зоне ответственности компании. Параллельно в регионе трудятся представители иных сетевых организаций.

"Активно работаем в Ревде, восстановили системную надежность электроснабжения Сысерти и Дегтярска", - говорят в организации.