На месте раскопок в степях Калмыкии губернатор Игорь Бабушкин пообщался с астраханскими поисковиками

Сегодня в посёлке Хулхута Яшкульского района Республики Калмыкия у Мемориала Славы воинам 28-й Армии прошёл митинг, посвящённый 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин принял участие в церемонии возложения цветов в честь воинов, отдавших жизнь в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Также глава региона встретился с поисковиками, экспедиция которых сейчас проходит в Калмыкии.

Губернатору поисковики показали обнаруженные три дня назад останки советского солдата. Пока именного жетона не обнаружено, на бойце сохранилась каска и сапоги. Все найденные останки сначала идентифицируют, а затем захоронят с воинскими почестями.

Руководитель сводного поискового отряда Наталья Буянова провела Игоря Бабушкина по палаточному городку и за чашкой чая рассказала о работе и стоическом характере ребят.

По ее словам, в этом году в поисковых мероприятиях участвуют много новых студентов и школьников - тех, кто приехал на экспедицию впервые. Среди них есть подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

"Здесь ребята не только работают, здесь они, сами того не замечая, взрослеют и получают правильное воспитание, задают вопросы, интересуются историей. Несколько человек из прошлых поисковиков сейчас участвуют в СВО", - рассказала Наталья Буянова.

Глава региона поблагодарил поисковиков и вручил активным почетные грамоты, металлоискатель, пасхальные куличи: "Рад, что все больше молодых людей приобщаются к движению и делают это от души и по зову сердца. Слушайтесь своих старших товарищей, и удачи в этом непростом деле. Поздравляю всех с наступающим светлым праздником Пасхи".

В 1942 году бойцы 28-й Армии остановили прорыв гитлеровцев к Астрахани у маленького посёлка Хулхута. Тяжёлые климатические условия, открытая простреливаемая местность, недостаток воды создавали особые трудности для солдат. 28-я Армия остановила на рубеже Хулхуты продвижение немецких войск в Нижнее Поволжье. В боях за Калмыкию погибли более 10 тысяч красноармейцев.

С 26 апреля по 7 мая здесь, в районе Хулхуты, проходит межрегиональная учебно-поисковая экспедиция «Вахта Памяти-2024».

Она организована Астраханской общественной организацией по патриотическому, правовому и физическому развитию молодёжи совместно с областным агентством по делам молодёжи. В состав сводного поискового отряда «Лотос» входят активисты из 20 астраханских отрядов. Всего в экспедиции этой весной принимают участие почти 90 человек.

Одновременно с «Лотосом» неизвестные воинские захоронения ищут участники поискового движения ДОСААФ России, Астраханского поискового движения детей и молодежи «Память поколений», представители Ассоциации поисковых отрядов «Калмыкия».