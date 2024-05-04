В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В Храме Гроба Господня прошла церемония схождения Благодатного огня.

В Москве святыня окажется ближе к полуночи. Лампады ежегодно привозят в разные уголки мира на православную Пасху. Благодатный огонь не обжигает кожу, люди им умываются в знак очищения и победы жизни над смертью, пишет Mash.

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений благословил уральских верующих перед поездкой в Иерусалим. Екатеринбуржским паломникам предстояло стать свидетелями схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в преддверии праздника Великой Пасхи и в ночь с субботы на воскресенье и привезти частичку святыни в Екатеринбург. Владыка Евгений встретился с паломниками прямо в аэропорту Кольцово за несколько минут до посадки в самолет. Специальный борт на Святую землю организовали учредители Фонда святой Екатерины и группа компаний "Сима-ленд".