Глава Среднего Урала поручил тщательнее бороться с непогодой

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил профильным организациям принять исчерпывающие меры по расчистке дорог от снега и ликвидации аварий, возникающих на электросетях.

Дорожники должны быстро обеспечить безопасный и беспрепятственный проезд для автомобильного транспорта, а также сохранять режим повышенной готовности до прекращения снегопадов. Власти на местах должны контролировать координацию работы тех, кто убирает снег. Сейчас все службы региона находятся в режиме повышенной готовности. Выросло количество спецтехники, которая ликвидирует последствия снегопада на региональных дорогах, увеличено. На 320 и 280 км трассы Пермь – Екатеринбург Первоуральского района развёрнуты мобильные пункты обогрева для оказания помощи автомобилистам, оказавшимся в трудной ситуации. Усиленно работают энергетики "Россети-Урал", сообщает департамент информполитики.

В Свердловской области введены ограничения дорожного движения на междугородних трассах из-за аномальной погоды - в регионе всю ночь шли снег и ледяной дождь. На Пермском тракте всю ночь стояла пробка из автомобилей, и только к утру машины начали раздвигать для прохождения техники. Из-за обледенения проводов на перегонах Ильмовка – Ревда, Ревда – Решеты, Решеты – Седельниково Свердловской железной дороги задержаны поезда. Из-за непогоды без электричества остались 74 тыс. жителей 24-х населенных пунктов, в том числе в Дегтярске, Ревде, Полевском, Первоуральске, Новоуральске, Сысерти, Горном Щите.