Семья экс-спецназовца Ульмана отрицает его гибель в зоне СВО

Родные экс-главы группы спецназа ГРУ капитана Эдуарда Ульмана отрицает его гибель в ходе военных действий на Украине, как и его участие в специальной военной операции (СВО).

"Сегодня, 4 мая, я разговаривала по телефону с супругой капитана Ульмана. Она в недоумении от распространяемой в СМИ информации о гибели ее мужа в ходе СВО. Семья капитана Ульмана обладает данными о том, что он погиб еще в 2007 г. Ничего другого они заявить не могут", - сказала "Ъ" заместитель председателя региональной общественной организации "Женщины Бурятии" Наталья Коробенкова.

В июне 2007 г. Северо-Кавказский окружной военный суд признал бойцов спецназа ГРУ капитана Эдуарда Ульмана, лейтенанта Александра Калаганского, прапорщика Владимира Воеводина и майора Алексея Перелевского виновными в убийстве шестерых мирных жителей в ходе второй чеченской кампании в 2002 г. Ульман получил 14 лет, остальные трое подсудимых – 9-12 лет.

Дважды, в 2004 и в 2005 гг., коллегии присяжных оправдывали подсудимых. В третий раз они предстали перед судом в августе 2006 г. В апреле 2007 г. Ульман, Воеводин и Калаганский скрылись и были объявлены в розыск. Таким образом, на оглашении приговора присутствовал только один из четверых обвиняемых – Алексей Перелевский.