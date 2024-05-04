Борт "Аэрофлота" вместо Красноярска приземлился в Китае

Самолет "Аэрофлота", летевший по маршруту Пхукет – Красноярск, приземлился в Китае.

Как оказалось, стало плохо пассажиру. На борту была оказана первая помощь. В аэропорту Ланьчжоу пассажир передан медицинским работникам. После дозаправки воздушное судно вылетело в пункт назначения, сообщил РБК перевозчик.

В марте 2024 г. Boeing 777 "Аэрофлота", собравшийся улететь из Дубая в Москву, вернулся в аэропорт из-за поломки. Речь тогда шла о рейсе SU-521. Он вылетел в столицу Росси, однако вскоре начал возвращаться в аэропорт вылета из-за "технических причин". 40 минут лайнер кружил в воздухе, потом из него слили топливо.