Две машины замминистра обороны Иванова перешли его жене

Два автомобиля замминистра обороны Тимура Иванова, арестованного по делу о взятках, перешли его бывшей жене Светлане Ивановой.

Это случилось в феврале 2023 г., когда они уже оформили развод. Речь идет о Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Класса, пишет РИА Новости.

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов, обвиняемый во взяточничестве, за время своей карьеры в министерстве приобрел вместе с женой жилой дом площадью более 1,5 тыс. "квадратов", а также раритетный ЗиС, свидетельствуют данные из деклараций за 2016-19 гг. Согласно документам, Иванов с супругой каждый год приобретали новую машину или мотоцикл. В 2016-м у них было девять транспортных средств, а к 2019 – 12. Среди наиболее примечательных – Chevrolet Suburban и лимузин ЗиС-110. Его стоимость, по данным "Авто.ру", от 11 до 18 млн руб.