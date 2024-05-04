Астраханская область готовится принять IV Международный литературный фестиваль для детей и молодёжи

Масштабное мероприятие пройдет в Астраханской области с 17 по 19 мая. Оно реализуется в рамках национального проекта «Культура». В фестивале примут участие более 15 известных писателей из России, в том числе - из Астраханской области, а также из стран Прикаспия и Республики Беларусь, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Астраханцы и гости города вновь смогут встретиться с любимыми авторами и продемонстрировать свои литературные таланты, сообщает региональное министерство культуры. Многие площадки фестиваля будут нацелены на актуализацию семейного чтения в рамках Года семьи и сохранение русского языка.

Среди участников будут писатель-сказочник, поэт и драматург, сценарист, радиоведущий Андрей Усачев, писатель-фантаст Дмитрий Емец, детская писательница, психолог, педагог Юлия Иванова, детско-подростковый писатель, журналист Евгений Рудашевский, детский писатель, филолог, педагог, психолог Анна Гончарова, главный редактор интернет-портала «Книжное обозрение», член жюри премий и конкурсов Александр Набоков.

Предусмотрены выезды в модельные библиотеки районов Астраханской области.

В ходе фестиваля будет работать ставшая уже традиционной выставка-ярмарка детской литературы и литературы для молодежи «Издательская аллея». В Астраханскую область приедут представители 12 ведущих издательств из Москвы и Санкт-Петербурга. Книжную продукцию также представят издательский дом «Астрахань» и магазины региона.

В рамках проекта будут организованы поэтические марафоны, литературные квесты, интерактивные программы, тематические мастер-классы, спортивные мероприятия, пройдет подведение итогов областных литературных конкурсов.

Главной площадкой фестиваля традиционно станет Театральный парк Астраханского государственного театра оперы и балета.