04 Мая 2024
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Политика Мурманская область Москва
Фото: СКР

Завершено расследование крушения SSj-100 в Шереметьево

Завершено расследование крушения в московском Шереметьево 5 мая 2019 г. самолета SSj-100 "Аэрофлота". Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил о том, что после долгой работы комиссии проект окончательного отчета был дополнен, и сегодня он рассмотрен всеми членами комиссии, при этом членом комиссии от перевозчика проект подписан с особым мнением.

Специалисты МАК завершают перевод отчета на английский язык для отправки участвовавшим в расследовании государствам (Франция, Германия и США) для получения их комментариев. Их надо направить в срок не позднее 60 дней с момента его получения. После получения позиций уполномоченных представителей BEA (Франция), BFU (Германия) и NTSB (США) комиссия опубликует окончательный отчет по результатам расследования авиационного происшествия с самолетом RRJ‑95 RA-89098.

Катастрофа произошла 5 мая 2019 г. Рейс SU1492 должен был пройти по маршруту Москва – Мурманск, но борт вернулся в аэропорт вылета через 27 минут после взлета. Сообщалось, что в самолет попала молния, из-за чего на борту начались технические неполадки. Экипаж принял решение садиться. Во время жесткого приземления начался пожар, охвативший заднюю часть борта. Во время эвакуации пассажиры задних рядов не смогли выбраться и погибли. Погиб 41 человек (40 пассажиров и бортпроводник). Всего на борту находилось 78 человек.

Авиакатастрофа Суперджета 5.05.2019 в Шереметьево.(2020)|Фото: СКР

Теги: "Аэрофлот", Шереметьево, SSJ-100


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