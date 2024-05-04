04 Мая 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Местные власти помогают энергетикам "Россети-Урал" восстановить разрушенную непогодой инфраструктуру

Энергетики "Россети Урал" продолжают аварийно-восстановительные работы в распределительном электросетевом комплексе юго-западной части Среднего Урала, пострадавшем из-за плохой погоды.

Местные власти помогают специалистам энергокомпании в расчистке дорог от упавших деревьев, координируют подключение социально значимых объектов к резервным источникам питания. Особенно активно помогают представители муниципальных предприятий и администрации Сысертского городского округа. Также максимально содействуют в ликвидации последствий стихии и сотрудники регионального подразделения МЧС РФ – помогают освобождать подъездные пути к энергообъектам, распиливать и убирать обледеневшие деревья.

Для ускорения проведения осмотров и выявления мест повреждения линий электропередачи группировка сил "Россети Урал" дополнительно усилена и инженерным персоналом энергокомпании. Ситуация по-прежнему оценивается как очень напряженная. Прохождение циклона по территории Сысертского городского округа стало причиной технологического нарушения еще на двух линиях электропередачи 110 кВ. В результате без электроснабжения остались жители города Сысерть и близлежащих населенных пунктов.

К 11.00 энергетики частично восстановили электроснабжение Сысерти. Также частично восстановлено электроснабжение жителей Дегтярска. Сейчас на ликвидации последствий стихии суммарно задействовано уже более 90 аварийно-восстановительных бригад "Россети Урал" общей численностью более 260 человек, привлечено 96 единиц спецтехники. Специалисты электросетевой компании продолжают работать в круглосуточном режиме до полного устранения последствий аномального снегопада и ледяного дождя.

Стабилизации погодных условий в регионе пока не наблюдается. Также фиксируются новые повреждения электросетевой инфраструктуры. На 11.00 специалистам "Россети Урал" предстоит выполнить аварийно-восстановительные работы с учетом новых повреждений уже на 7 линиях 110 кВ, 7 линиях электропередачи 35 кВ, а также на 39 ВЛ 6-10 кВ. Также выполняются обходы более 650 км линий электропередачи. Ключевые повреждения энергообъектов связаны с обрывами проводов из-за массового падения обледеневших деревьев, так как обильный снегопад сопровождается ледяным дождем, сообщает пресс-служба предприятия.

Теги: "Россети-Урал", электроснабжение, энергетики


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