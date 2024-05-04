Уральские священники в Великую субботу провели службу в главном храме русского православия на Святой Земле

Сегодня в Свято-Троицком соборе русской духовной миссии в Иерусалиме прошла особая служба, в которой приняли участие уральские священники.

Старший священник Храма-на-Крови отец Максим Миняйло вместе с наместником монастыря святых Царственных страстотерпцев игуменом Мелитоном Зыбиным сослужили начальнику духовной миссии архимандриту Вассиану (Змееву).

«День Великой субботы — это последний день перед Воскресением Христовым. В этот момент после распятия душа Христа спускается в Ад. Тело Христа лежит во гробу, а душа проповедует к узникам Ада, и те, кто был способен и готов, выходят из него. Такой масштаб событий не может вместить ум человека, поэтому в песнопениях особенно раскрываются связанный трепет и ужас перед этим событием», — сказал отец Максим Миняйло.

В храме собрались около 300 прихожан, в том числе и участники паломнической миссии за частицей Благодатного огня. Среди молящихся можно было увидеть спортсменов клуба «Архангел Михаил» — Петра Яна, Михаила Рагозина и Вячеслава Свищева.

Сегодня ночью паломники доставят святыню в Екатеринбург. Поездка организована при поддержке Фонда святой Екатерины и группы-компаний «Сима-ленд».