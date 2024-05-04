В Свердловской области снегопад парализовал движение поездов

На Среднем Урале из-за обледенения проводов на перегонах Ильмовка – Ревда, Ревда – Решеты, Решеты – Седельниково Свердловской железной дороги задержаны поезда.

Речь идет о поездах дальнего следования №524 Имеретинский Курорт – Екатеринбург, №256 Кисловодск – Екатеринбург, №96 Москва – Барнаул, №102 Пенза – Нижневартовск, №77 Абакан – Москва, №89 Волгоград – Санкт-Петербург. Задержаны также местные составы №6966 Дружинино – Баженово, №7234 Шаля – Шарташ, №6321 Керамик – Кузино, №6503 Екатеринбург-Пассажирский – Дружинино.

Максимальное время задержки составляет пять часов. В вагонах поддерживают комфортную температуру. После приезда в Екатеринбург пассажиров поездов, которые задержаны более, чем на четыре часа, покормят, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.