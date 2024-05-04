В Свердловской области из-за упавших деревьев перекрыты 5 километров Чусовского тракта

В Свердловской области временно ограничено движение на Чусовском тракте. Перекрыт участок с 10 по 15 км Чусовского тракта Верх-Исетского района Екатеринбурга (до поселка Медный). Причина – упавшие на дорогу деревья.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Путей объезда перекрытого участка нет. Движение транспорта будет восстановлено после расчистки проезжей части от препятствий, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.

В Свердловской области введены ограничения дорожного движения на междугородних трассах из-за аномальной погоды - в регионе всю ночь шли снег и ледяной дождь. На Пермском тракте всю ночь стояла пробка из автомобилей, и только к утру машины начали раздвигать для прохождения техники. В ГИБДД сообщают, что патрулирование трасс нарядами ДПС продолжается в усиленном режиме, в случае необходимости автомобилистам оказывают помощь, однако люди, попавшие в снежный плен, отмечают, что не видели за ночь никаких представителей оперативных служб, никто не предлагал обогрев, воду или питание. Во многих машинах - дети. Много автомобилей - на летней резине. Свердловская Госавтоинспекция призывает автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте с летними шинами из-за непогоды.