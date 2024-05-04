Глава РПЦ: в Пасху верующим "открывается Бог бесконечной благости и совершенной любви"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой. Этот праздник православные христиане отметят уже завтра, 5 мая.

Первосвятитель считает, что в этот праздник людям "открывается Бог бесконечной благости и совершенной любви", с которым "ни смерть, ни страдания, ни зло не способны одолеть" человека, говорится в послании главы Русской православной церкви (РПЦ), текст которого поступил в ТАСС. Глава РПЦ заметил, что нередко люди поддаются мыслям о господстве и торжестве зла, а добро им представляется незаметным и слабым.

В России в преддверии Пасхи стала известна средняя стоимость яиц, творога, кулича и прочих товаров к празднику. В среднем, кулич можно купить за 155 руб., а вот цена за десяток яиц составит 120 руб. Красители для яиц можно приобрести за 51 руб., а термопленку для яиц — за 89 руб. При этом средняя стоимость творога накануне Пасхи варьируется в районе 150 руб. за упаковку.