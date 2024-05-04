04 Мая 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Россети Урал

Свердловские энергетики всю ночь боролись с последствиями снегопада и ледяного дождя

Из-за аномального снегопада и ледяного дождя с сильным ветром часть Свердловской области оказалась обесточена. Энергетики "Россети Урал" ликвидируют последствия климатического ЧП в усиленном режиме. Подобные серьезные последствия непогоды, которая на отдельных территориях еще не стабилизировалась, не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет. Накануне бригады энергетиков были переведены в режим повышенной готовности.

По данным пресс-службы "Россети Урал", нарушения произошли в Ревдинском, Дегтярском, Нижнесергинском городских округах, а также пригородных населенных пунктах на западе от Екатеринбурга. Технологические нарушения начинают фиксироваться и в Сысертском городском округе. Непогодой повреждены 2 линии электропередачи 110 кВ, 4 линии 35 кВ и 16 линий 6-10 кВ. Основные повреждения - обрывы проводов из-за налипания мокрого снега и упавших деревьев, обледенения проводов после ледяного дождя.

(2024)|Фото: Россети Урал

Специалисты электросетевой компании ведут аварийно-восстановительные работы и будут проводить их в круглосуточном режиме до полного устранения последствий аномального снегопада, которые на текущий момент можно оценить как серьезные. 

За ночь оперативная группировка энергетиков усилена с 50 до 170 человек. Стягиваются дополнительные аварийно-восстановительные бригады на территории, где наблюдаются наиболее серьезные повреждения.  Дополнительные специалисты привлечены из Серовских, Нижнетагильских, Талицких и Восточных электрических сетей, а также из челябинского филиала. Сильно осложнена и дорожная обстановка, что затрудняет работу специалистов энергокомпании при ликвидации технологических нарушений. На ряде территорий энергетики последовательно расчищают подъездные пути от упавших деревьев.

(2024)|Фото: Россети Урал

Специалистам  "Россети Урал" предстоит выполнить аварийно-восстановительные работы на 5 линиях 110 кВ, 6 линиях электропередачи 35 кВ, а также на 38 ВЛ 6-10 кВ. 

Для точной оценки последствий стихии нужно выполнить обходы более 650 км линий электропередачи, а также дополнительно расчистить несколько десятков километров подъездных путей для доставки тяжелой спецтехники - автогидроподъемников и многофункциональных машин. 

В свердловском подразделении "Россети Урал" создан Штаб, координирующий ремонтные работы. Восстановление электроснабжения находится под личным контролем руководства энергокомпании. Энергетики находятся в полном взаимодействии с представителями муниципалитетов и МЧС РФ. В частности, на текущее время специалисты энергокомпании запросили дополнительную помощь в обеспечении расчистки дорог, а также отрабатывается приоритетный список объектов инфраструктуры и социальной сферы для восстановления электроснабжения. В частности, речь идет о заправочных станциях, где идет параллельный мониторинг собственных резервных дизель-генераторов.  

Работа энергетиков переведена в особый режим, что означает максимальную мобилизацию сил и средств для скорейшего восстановления электроснабжения жителей региона.

Энергетики "Россети Урал" напоминает жителям о ключевых правилах безопасности в подобных ситуациях. Ни в коем случае нельзя приближаться к оборванным проводам. 
Для жителей региона работает телефон контакт-центра "Россети Урал" 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

Теги: снегопад, электроснабжение


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