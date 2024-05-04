Сотни машин попали в снежный плен на трассе в Свердловской области из-за внезапного снегопада

В Свердловской области сотни автомобилистов попали в снежный плен на Пермском тракте. Как сообщают очевидцы происходящего, они провели на трассе уже больше шести часов.

По этим данным, затор в обе стороны стоит на Пермском тракте в районе села Первомайское с полуночи. Очередь из машин теряется из виду в обоих направлениях, определить длину затора на глаз не получается. Никаких действий со стороны МЧС, ГИБДД или дорожных служб не было до пяти утра.

В это время появились люди в оранжевых жилетках и переставили машины так, чтобы могла проезжать техника. Никаких предложений еды, воды, обогрева не было, хотя во многих машинах дети. Несколько минут назад проехала пожарная машина и машина связи.

Очевидец сообщает, что многие машины в пробке на летней резине.

На Свердловскую область сегодня ночью обрушился мощный снегопад. МЧС региона предупреждало, что ожидаются сильные и очень сильные осадки преимущественно в виде снега, сильные гололедные явления (налипание мокрого снега, гололед, гололедица), порывы ветра до 15 м/с.