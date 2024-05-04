Базы российских войск могут быть доступны врагам через поставщика питания

Арест Тимура Иванова может обернуться не только громким скандалом вокруг коррупционных схем строительства военных объектов Министерства Обороны, но и проблемами с другими ключевыми партнерами военного ведомства. Стало известно, что владельцы крупнейшего поставщика военного питания «RBE Group» постоянно проживают в Лондоне.

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов был задержан 23 апреля сотрудниками ФСБ и Следственного комитета и отправлен под арест в СИЗО до 23 июня. Официальная версия причин от следствия – получение взятки в особо крупном размере.

Личная жизнь Иванова – сплошной гламур и роскошь. Жена Светлана светская львица, которая любила демонстрировать свой сверхдостаток. Дорогие автомобили, зарубежная недвижимость, чеки из ресторанов на десятки тысяч евро, все это было для семьи Иванова в порядке вещей. Как и жизнь заграницей. Известно, что пасынок Иванова Михаил живет и учится в Лондоне. Да и сам Тимур Иванов неоднократно бывал в столице Великобритании.

Можно представить, какой лакомый кусок для разведки МИ-6 представляла семья Иванова, которая предпочитает жить в Лондоне, а не Москве. Если англичане не дураки, то родственники Иванова давно могли быть завербованы или поставлены на прослушку.

Когда только Тимур Иванов пришел в Министерство обороны, он начал контролировать в том числе и обеспечение питания военных. Подрядчик нашелся сразу – им стала компания «RBE Group». Сейчас за организацию питания в компании RBE отвечает сын главного бенефициара компании Андрея Шокина Никита. Шокин младший - миллиардер, живет в Лондоне на постоянной основе. Занимается там бизнесом – управляет кипрскими офшорами. Кроме самого Шокина в Лондоне проживает и второе ключевое лицо в RBE Симон Поваренкин.

Получается крайне занятная картина – и семья бывшего зам министра ВС РФ проживает в Лондоне, и бенефициар поставок питания для армии РФ ведет бизнес в Лондоне. Интересна и другая деталь. Во время начала сотрудничества с Ивановым от RBE за питание отвечал сам руководитель компании Андрей Шокин, а военных формально представлял замдиректор «Военторга» Леонид Тейф. Тогда «RBE Group» впервые поставила российскую армию на грань продуктового кризиса, но контракты с ней разорвали в 2014 году лишь после того, как Тейф сбежал в США, попутно выведя через офшоры 150 миллионов долларов, похищенных на оборонных заказах.

Бывший замдиректора «Военнторга» наслаждался воздухом свободы в США не долго. В 2018 году он был арестован в штате Северная Каролина и получил 5 лет тюрьмы за взятку в $10 тыс., жульничество с визой и налоговой декларацией. Интересно, что судили его за отмывание миллионов. Однако, чтобы нивелировать перспективу получить 20 лет за решеткой он вовремя смекнул, что лучше все и всех сдать, и пошел на сделку со следствием.

Компания «RBE Group» с помощью Тимура Иванова смогла вернуться в Минобороны в качестве поставщика военного питания уже после начала СВО, в 2023 году. RBE кормит военных не только в тыловой зоне, поставки компании идут и на прифронтовые склады, базы и пункты дислокации российских военных.

Менеджерам RBE известна вся информация о количестве российских военных на различных направлениях и их перемещениях, пункты дислокации и отдыха российской армии в прифронтовой зоне и другая информация, связанная с проведением специальной военной информации. Поставщики питания в воинские части также обладают секретной информацией о планах Минобороны по увеличению количества военнослужащих на разных направлениях и другой чувствительной информацией, влияющей на боеготовность сил, участвующих в СВО.

Учитывая тот факт, что собственник «RBE Group» и главные менеджеры компании в настоящее время находятся в недружественных России государствах остается открытым вопрос, не утекут ли секретные данные Минобороны России в руки разведок стран НАТО, американским, британским, а через них и украинским спецслужбам.