04 Мая 2024
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О деле замминистра обороны Иванова

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Фото: фото из личного архива

Базы российских войск могут быть доступны врагам через поставщика питания

Арест Тимура Иванова может обернуться не только громким скандалом вокруг коррупционных схем строительства военных объектов Министерства Обороны, но и проблемами с другими ключевыми партнерами военного ведомства. Стало известно, что владельцы крупнейшего поставщика военного питания «RBE Group» постоянно проживают в Лондоне.

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов был задержан 23 апреля сотрудниками ФСБ и Следственного комитета и отправлен под арест в СИЗО до 23 июня. Официальная версия причин от следствия – получение взятки в особо крупном размере.

Личная жизнь Иванова – сплошной гламур и роскошь. Жена Светлана светская львица, которая любила демонстрировать свой сверхдостаток. Дорогие автомобили, зарубежная недвижимость, чеки из ресторанов на десятки тысяч евро, все это было для семьи Иванова в порядке вещей. Как и жизнь заграницей. Известно, что пасынок Иванова Михаил живет и учится в Лондоне. Да и сам Тимур Иванов неоднократно бывал в столице Великобритании.

Можно представить, какой лакомый кусок для разведки МИ-6 представляла семья Иванова, которая предпочитает жить в Лондоне, а не Москве. Если англичане не дураки, то родственники Иванова давно могли быть завербованы или поставлены на прослушку.

Когда только Тимур Иванов пришел в Министерство обороны, он начал контролировать в том числе и обеспечение питания военных. Подрядчик нашелся сразу – им стала компания «RBE Group». Сейчас за организацию питания в компании RBE отвечает сын главного бенефициара компании Андрея Шокина Никита. Шокин младший - миллиардер, живет в Лондоне на постоянной основе. Занимается там бизнесом – управляет кипрскими офшорами. Кроме самого Шокина в Лондоне проживает и второе ключевое лицо в RBE Симон Поваренкин.

Получается крайне занятная картина – и семья бывшего зам министра ВС РФ проживает в Лондоне, и бенефициар поставок питания для армии РФ ведет бизнес в Лондоне. Интересна и другая деталь. Во время начала сотрудничества с Ивановым от RBE за питание отвечал сам руководитель компании Андрей Шокин, а военных формально представлял замдиректор «Военторга» Леонид Тейф. Тогда «RBE Group» впервые поставила российскую армию на грань продуктового кризиса, но контракты с ней разорвали в 2014 году лишь после того, как Тейф сбежал в США, попутно выведя через офшоры 150 миллионов долларов, похищенных на оборонных заказах.

Бывший замдиректора «Военнторга» наслаждался воздухом свободы в США не долго. В 2018 году он был арестован в штате Северная Каролина и получил 5 лет тюрьмы за взятку в $10 тыс., жульничество с визой и налоговой декларацией. Интересно, что судили его за отмывание миллионов. Однако, чтобы нивелировать перспективу получить 20 лет за решеткой он вовремя смекнул, что лучше все и всех сдать, и пошел на сделку со следствием.

Компания «RBE Group» с помощью Тимура Иванова смогла вернуться в Минобороны в качестве поставщика военного питания уже после начала СВО, в 2023 году. RBE кормит военных не только в тыловой зоне, поставки компании идут и на прифронтовые склады, базы и пункты дислокации российских военных.

Менеджерам RBE известна вся информация о количестве российских военных на различных направлениях и их перемещениях, пункты дислокации и отдыха российской армии в прифронтовой зоне и другая информация, связанная с проведением специальной военной информации. Поставщики питания в воинские части также обладают секретной информацией о планах Минобороны по увеличению количества военнослужащих на разных направлениях и другой чувствительной информацией, влияющей на боеготовность сил, участвующих в СВО.

Учитывая тот факт, что собственник «RBE Group» и главные менеджеры компании в настоящее время находятся в недружественных России государствах остается открытым вопрос, не утекут ли секретные данные Минобороны России в руки разведок стран НАТО, американским, британским, а через них и украинским спецслужбам.

Теги: арест тимура иванова, поставщик питания, RBE Group, минобороны, андрей шокин


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