Президент России Владимир Путин освободил Андрея Логинова от должности статс-секретаря - замглавы Минюста РФ
Президент России Владимир Путин освободил Андрея Логинова от должности статс-секретаря - замглавы Минюста РФ, передает корреспондент Накануне.RU.
Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Логинова Андрея Викторовича от должности статс-секретаря - заместителя министра юстиции Российской Федерации", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания.