Тюменцы, пострадавшие от паводка, получат деньги на ремонт или покупку жилья

Жителям Тюменской области, чьи дома пострадали от паводка, назначат выплаты на капитальный ремонт или приобретение нового жилья. Соответствующее постановление было разработано и принято сегодня по поручению главы региона Александра Моора, передает корреспондент Накануне.RU.

О постановлении о мерах поддержки жителей, чьи дома пострадали в период введения режима ЧС рассказал сам Александр Моор.

"Помощь окажем в виде денежных выплат на капитальный ремонт поврежденного жилья, а также на приобретение или строительство нового. Такие меры помогут людям, у которых пострадавшее жилье было единственным, а также тем, у которых доля в праве собственности на иное жилое помещение, пригодное для проживания, не превышает 18 кв. метров", - говорится в сообщении

Размер выплат будет рассчитываться индивидуально по каждому жилому помещению с учетом категории получателя.

Моор сообщил, что выплата носит целевой характер. Ей нужно воспользоваться до 1 октября 2024 года. Для получения выплат предусматривается подача заявления в территориальное Управление социальной защиты населения.

Напомним, в Тюменской области заблаговременно, 8 апреля, ввели режим ЧС из-за паводка. Паводок в этом году побил исторический рекорд.