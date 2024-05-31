Во Франции 18-летнему выходцу из Чечни предъявили обвинения в подготовке теракта во время Олимпиады

Во Франции 18-летнему выходцу из Чечни предъявили обвинения в подготовке теракта во время Олимпиады, сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Молодой человек был взят под стражу, ему предъявили обвинения в сотрудничестве с террористической организацией.

Его обвиняют в том, что, будучи приверженным идеологии "Исламского государства"* (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), он планировал совершить насильственные действия, в частности, нападения на группы зрителей спортивных мероприятий, которые пройдут в Сент-Этьене во время Олимпийских игр, сообщила антитеррористическая прокуратура.

* Террористическая организация, запрещенная в России